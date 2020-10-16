В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование

Влада Некрасова

В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступили планшеты и другое компьютерное оборудование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства региона.

Оно поступило в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Современные комплексы появились в образовательных организациях Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Шуи, а также Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского, Юрьевецкого и других районов. В общей сложности новое оборудование поступило в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на эти цели было направлено более 228,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Новые цифровые комплексы включают в себя специальное компьютерное и презентационное оборудование, в том числе ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивные вычислительные комплексы.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.