Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование

В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование

В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование

В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступили планшеты и другое компьютерное оборудование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства региона.

Оно поступило в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Современные комплексы появились в образовательных организациях Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Шуи, а также Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского, Юрьевецкого и других районов. В общей сложности новое оборудование поступило в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на эти цели было направлено более 228,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Новые цифровые комплексы включают в себя специальное компьютерное и презентационное оборудование, в том числе ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивные вычислительные комплексы.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование
В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов в Норвегии
Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов
Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации — МИД
Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации —
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и Донбассе, не имеющий никакой силы
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и
На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс
На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс
В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий первоклассник»
В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы современные мастерские
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы
Группа "Ария" перевыпустила два альбома
Группа "Ария" перевыпустила два альбома
На аукционе в США продали первый сборник Шекспира почти за $10 миллионов
На аукционе в США продали первый сборник Шекспира почти за $10
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ

Топ на сегодня

В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху
Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа

Еще по теме

45 образовательных организаций Чукотки получат новое цифровое оборудование
В Новгородской области более 100 школ и колледжей получат новую технику в 2020 году
В образовательные учреждения Мурманской области закуплено новое оборудование
Более 800 школ Ивановской области готовы к новому учебному году