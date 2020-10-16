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В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий первоклассник»

В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий первоклассник»

Во всех образовательных учреждениях Костромской области состоялся единый урок «Яркий первоклассник!». Цель мероприятия – формирование навыков безопасного поведения на дороге и популяризация использования светоотражающих элементов в темное время суток.  

Акция традиционно проходит осенью, в начале учебного года, когда сокращается световой день и повышаются риски дорожно-транспортных происшествий. Раньше уроки безопасности проводили инспекторы ГИБДД, сотрудники Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма областного Центра технического творчества. В этом году из-за эпидемиологической обстановки занятия провели педагоги первоклассников.  

Они рассказали первоклассникам о видах светоотражателей и о том, как ими правильно пользоваться. Всем школьникам вручены светоотражающие наклейки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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