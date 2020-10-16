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В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий

В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий
Решение России снять ограничения на поставки с трех украинских заводов демонстрирует конструктивный настрой российской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.

"В целом речь идет ... (о решениях) которые действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока "За жизнь" (Виктором) Медведчуком, когда он недавно был здесь, когда он встречался с председателем правительства России, имел встречи в Государственной Думе России, а также был принят президентом страны", - напомнил Песков.


"Я не могу дать вам более подробную информацию, здесь вы можете обратиться в правительство, потому что, как вы знаете, это докладывалось председателем правительства вчера, именно там прорабатывался вопрос", - добавил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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