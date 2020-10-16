Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников

В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников

В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников

В «Кванториуме» города Моздока (Республика Северная Осетия – Алания) проходят экскурсии для школьников, сообщает пресс-служба управления образования Моздокского района.

Школьники в возрасте от 10 до 17 лет могут побывать на занятиях, увидеть в действии оборудование детского технопарка, пообщаться с наставниками «Кванториума».

«Особый интерес у ребят вызывает интерактивный музей, где они имеют возможность использовать интерактивные экспонаты для изучения различных научных и природных явлений. Для школьников района детский технопарк в новинку, поэтому экскурсии, во время которых знакомятся с направлениями и возможностями «Кванториума», у них очень востребованы. Вполне возможно, что, побывав в детском технопарке, дети выберут себе направление по душе», – рассказал руководитель «Кванториума» Мурад Джахаев.

Детский технопарк открылся в Моздоке в сентябре 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Школьники могут бесплатно заниматься по шести основным направлениям: «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Автоквантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум» и «Хай-тек», а также по трем дополнительным: «Инженерная математика», «Технический английский» и «Шахматы».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Какой будет зима 2020-2021: приметы
Какой будет зима 2020-2021: приметы
Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD
Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD
В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов
В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов
В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников
В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников
Большой будет список. Эксперты об ответных мерах на санкции по Навальному
Большой будет список. Эксперты об ответных мерах на санкции по
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой
«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе

Топ на сегодня

Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста

Еще по теме

«Кванториум» города Владикавказа приглашает школьников на «Инженерные каникулы»
В Ставрополье 1300 школьников посетили занятия первого мобильного «Кванториума»
В Саратовской области в 2020 году откроется первый мобильный «Кванториум»
В тверском «Кванториуме» проходят «Инженерные каникулы» в дистанционном формате