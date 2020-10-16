В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников

Анастасия Иванова

В «Кванториуме» города Моздока (Республика Северная Осетия – Алания) проходят экскурсии для школьников, сообщает пресс-служба управления образования Моздокского района.

Школьники в возрасте от 10 до 17 лет могут побывать на занятиях, увидеть в действии оборудование детского технопарка, пообщаться с наставниками «Кванториума».

«Особый интерес у ребят вызывает интерактивный музей, где они имеют возможность использовать интерактивные экспонаты для изучения различных научных и природных явлений. Для школьников района детский технопарк в новинку, поэтому экскурсии, во время которых знакомятся с направлениями и возможностями «Кванториума», у них очень востребованы. Вполне возможно, что, побывав в детском технопарке, дети выберут себе направление по душе», – рассказал руководитель «Кванториума» Мурад Джахаев.

Детский технопарк открылся в Моздоке в сентябре 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Школьники могут бесплатно заниматься по шести основным направлениям: «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Автоквантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум» и «Хай-тек», а также по трем дополнительным: «Инженерная математика», «Технический английский» и «Шахматы».