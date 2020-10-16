В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»

Алексей Вольцев

24 октября участники проекта «Билет в будущее» в Омской области смогут примерить на себя 39 различных профессий, сообщает интернет-газета «Вечерний Омск».

К семи существующим площадкам проекта добавятся еще пять: Омский техникум высоких технологий машиностроения, Сибирский профессиональный колледж,

Омский технологический колледж, Медицинский колледж, Омский колледж транспортного строительства.

Ребята смогут больше узнать о профессиях социального работника, фельдшера, парикмахера, фотографа, технолога моды, сантехника, учителя начальных классов, повара, архитектора, а также самостоятельно разработать мобильное приложение или заняться сварочным производством.

Чтобы стать участником, нужно просто зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru, пройти онлайн-тестирование, которое поможет определить сферу профессиональных интересов, и после этого можно приступить к знакомству с профессией на профориентационных мероприятиях.

Результатом участия станет получение индивидуальных рекомендаций по дальнейшей образовательной траектории: куда идти учиться, какие навыки развивать и кем потом работать.

Проект «Билет в будущее» национального проекта «Образование» реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с 2018 года. В 2020 году стартовал третий цикл проекта, к нему присоединились 80 регионов России. Число участников проекта составляет 1,5 миллиона человек.