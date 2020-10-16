Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана

В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана

В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана

21 октября на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» открывается Центр дополнительного образования «Дом  научной коллаборации имени А.А. Фридмана», сообщает пресс-служба вуза.

Проект объединит университетскую науку и школьное дополнительное образование.

«В центре будут обучаться от 400 до 600 школьников ежегодно по различным направлениям: робототехника, молекулярная биология, 3D -моделирование, программирование, экспериментальная физика, конструирование виртуальной реальности», – уточняется в информационном релизе.

Образовательные программы для школьников разработаны учеными университета и разделены на несколько направлений. Участники направления «Детский университет» посетят занятия по экспериментальной физике (5–6-е классы) и программированию (5–9-е классы). На занятиях «Урок технологии» и «Урок биологии» они смогут освоить основы робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной биологии. Для старшеклассников двери откроет «Малая академия» с курсами по конструированию физических моделей, молекулярной биологии и искусственному интеллекту.

В Доме научной коллаборации появятся коворкинг-пространство для коллективной работы и шахматный клуб.
Кроме того, ученики Пермского края смогут принять участие в вебинарах, олимпиадах и конкурсах, а педагоги пройти курс повышения квалификации.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»
В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»
В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана
В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана
Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования за 2020 год
Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования
5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно изменится
5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без трусов и лифчика
"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение Трансильвании»
Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение

Топ на сегодня

Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник V"
Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
США предъявили очередные требования к Белоруссии
США предъявили очередные требования к Белоруссии

Еще по теме

В Нижегородской области откроется Дом научной коллаборации
В Ростовской области открылся дом научной коллаборации
В Новосибирске откроется Дом научной коллаборации
Дом научной коллаборации для школьников открылся на базе ДВФУ