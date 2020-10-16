В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана

Лидия Мартынова

21 октября на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» открывается Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана», сообщает пресс-служба вуза.

Проект объединит университетскую науку и школьное дополнительное образование.

«В центре будут обучаться от 400 до 600 школьников ежегодно по различным направлениям: робототехника, молекулярная биология, 3D -моделирование, программирование, экспериментальная физика, конструирование виртуальной реальности», – уточняется в информационном релизе.

Образовательные программы для школьников разработаны учеными университета и разделены на несколько направлений. Участники направления «Детский университет» посетят занятия по экспериментальной физике (5–6-е классы) и программированию (5–9-е классы). На занятиях «Урок технологии» и «Урок биологии» они смогут освоить основы робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной биологии. Для старшеклассников двери откроет «Малая академия» с курсами по конструированию физических моделей, молекулярной биологии и искусственному интеллекту.

В Доме научной коллаборации появятся коворкинг-пространство для коллективной работы и шахматный клуб.

Кроме того, ученики Пермского края смогут принять участие в вебинарах, олимпиадах и конкурсах, а педагоги пройти курс повышения квалификации.