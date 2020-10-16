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В Севастополе просят тест на COVID-19, а в Сочи станут требовать маски на улице

В Севастополе просят тест на COVID-19, а в Сочи станут требовать маски на улице

В Севастополе теперь для заселения в отели города нужна справка об отсутствии COVID-19, запрещены экскурсии.Подобные меры, если они будут введены и в Крыму, приведут к спаду турпотока, говорят эксперты. В Краснодарском крае тем временем ужесточили масочный режим.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ежедневно прирост по COVID в городе составляет порядка 30 человек. Это  много для Севастополя, поэтому вводятся дополнительные ограничительные меры.

«Гостиницы и места размещения могут заселять граждан только при наличии результатов обследования COVID-19 методом ПЦР или методом выявления антител, проведенные за 5 дней до заселения. Прошу отработать этот вопрос с гостиницами, проверки будут», – подчеркнул г-н Развожаев.

«Запрещается деятельность по предоставлению экскурсионных услуг в Севастополе. Организованные группы в большом количестве ежедневно приезжают в Севастополь, посещают места показа», – добавил губернатор.

Вдобавок к этому на две недели в Севастополе приостанавливается деятельность театров, кинотеатров, других зрительных площадок, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек.

Отметим, что в Симферополе, столице Республики Крым,  ранее также запретили массовые мероприятия. Но крымские отельеры пока (на утро пятницы 16.10) не сообщают о новых ограничительных мерах.


ОТДЫХ В СЕВАСТОПОЛЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ

Опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры отмечают, что в связи с новыми ограничениями сезон в Севастополе можно считать фактическизавершенным.

Доля Севастополя в общем потоке в Крым невелика. Так, например, по данным туроператора «Дельфин», на Севастополь приходится не более 5% проданных туров в Крым.

«Обычно туристы посещают Севастополь с однодневными экскурсиями, ночевок в местных отелях приобретается мало», - говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Учитывая новые меры, туроператоры ожидают быстрый спад турпотока в Севастополь.


ТУРИСТЫ ИЩУТ ДРУГИЕ МЕСТА

Туристы будут искать альтернативные направления отдыха: вместо Севастополя они поедут в другие регионы Крыма. По оценкам туроператоров, на данный момент спрос на Крым остается высоким. Направление пользуется популярностью в рамках акции туристического кешбэка.

«Доля Крыма в текущих продажах осенних туров по России – около 20%», - говорит Сергей Ромашкин из «Дельфина».

Если ограничительные меры наподобие введенных в Севастополе, будут ужесточены по всей территории Крыма, туристы уйдут и оттуда, что приведет к резкому росту спроса на Краснодарский край, говорят эксперты.


В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СТАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ МАСКИ НА УЛИЦЕ

Впрочем, и по Краснодарскому краю уже есть новые ограничения. Так, сегодня там в очередной раз ужесточили масочный режим.

Глава региона Вениамин Кондратьев подписал сегодня постановление о продлении режима повышенной готовности в крае до 31 октября, согласно которому  маски нужны теперь всем жителям и туристам не только в общественном транспорте, на вокзалах и в магазинах, но и на улице.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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