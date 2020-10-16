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В США в день выборов откроются "лагеря выживания"

В США в день выборов откроются "лагеря выживания"
Компания Fortitude Ranch, которая специализируется на строительстве лагерей-убежищ на случай апокалиптических катастроф, примет своих клиентов в ночь выборов США 3 ноября из опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций, сообщила РИА Новости вице-президент компании Алиша Качуэла.

"Мы откроем наше поселение по выживанию 3 ноября. Это делается на случай, если будут гражданские и социальные беспорядки, потенциальная гражданская война. Кто знает, что готовит нам будущее. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в наибольшей возможной безопасности, особенно те их них, которые находятся в небезопасном месте, например, в большом городе", - сказала Качуэла.

# В мире
По материалам: ria.ru

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