В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов

Анастасия Иванова

В Тульской области пройдет фестиваль «Учитель новой школы: большое путешествие учителя будущего», сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

К участию приглашаются молодые педагоги образовательных организаций области. Фестиваль будет проводиться в онлайн-формате 26–27 и 29–30 октября.

Заявки принимаются до 20 октября 2020 года на электронный адрес оргкомитета фестиваля: [email protected]

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/JBpSY6XqMJaugYw58.

Организаторы мероприятия – региональный Институт повышения квалификации работников образования, Министерство образования Тульской области, Профсоюз работников народного образования и науки РФ, клуб «Учитель года Тульской области».