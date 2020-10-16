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В Вологодской области стартовали Единые методические дни

В Вологодской области стартовали Единые методические дни

В Вологодском институте развития образования стартовали Единые методические дни для педагогов и руководителей образовательных организаций, сообщает Департамент образования Вологодской области.

В этом учебном году мероприятия проходят в очно-дистанционном формате.

Тема Единых методических дней – «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в системе общего образования региона». Участниками стали представители образовательных организаций из Белозерского, Кирилловского и Череповецкого районов. Программа включает образовательные треки, методические интенсивы, мастер-классы, методические воркауты, презентации успешных практик.

Педагоги обсудят реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в условиях обновления содержания и технологий общего образования, использование результатов оценочных процедур для повышения качества обучения и совершенствования методики преподавания, использование адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, модернизацию воспитательной деятельности общеобразовательных организаций, системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

# Общество
По материалам: edu.ru

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