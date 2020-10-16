Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом
Согласно материалам дела, Театр имени Вахтангова поставил спектакль "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" на основе лицензионного договора. "Бенефис" поставлен режиссером Владимиром Ивановым, главную роль в нем сыграл народный артист СССР Владимир Этуш. Однако в 2018 году драматург подала в суд с требованием разорвать договор, запретить играть спектакль и выплатить ей 1,3 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав. В материалах дела суда нижестоящей инстанции указано, что претензии касались создания телеспектакля.
"Истец не предоставлял ответчику права на создание телевизионной версии спектакля, созданного по пьесе, и сообщение в эфире (по кабелю) доведение до всеобщего сведения указанной телевизионной версии и не предоставляла полномочий театру на предоставление указанных прав третьим лицам. Истец не предоставлял истцу прав на создание аудиовизуального произведения", - отмечается в материалах дела.
Кроме того, истец указывал, что театр "существенно переработал пьесу, изменив сюжет, реплики героев, внес сокращения и изменения", чем "оглупил" произведение.