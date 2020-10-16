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Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом

Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом
Верховный суд (ВС) России встал на сторону Театра имени Евгения Вахтангова в споре с драматургом из-за права ставить спектакль "Бенефис", следует из определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Согласно материалам дела, Театр имени Вахтангова поставил спектакль "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" на основе лицензионного договора. "Бенефис" поставлен режиссером Владимиром Ивановым, главную роль в нем сыграл народный артист СССР Владимир Этуш. Однако в 2018 году драматург подала в суд с требованием разорвать договор, запретить играть спектакль и выплатить ей 1,3 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав. В материалах дела суда нижестоящей инстанции указано, что претензии касались создания телеспектакля.

"Истец не предоставлял ответчику права на создание телевизионной версии спектакля, созданного по пьесе, и сообщение в эфире (по кабелю) доведение до всеобщего сведения указанной телевизионной версии и не предоставляла полномочий театру на предоставление указанных прав третьим лицам. Истец не предоставлял истцу прав на создание аудиовизуального произведения", - отмечается в материалах дела.


Кроме того, истец указывал, что театр "существенно переработал пьесу, изменив сюжет, реплики героев, внес сокращения и изменения", чем "оглупил" произведение.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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