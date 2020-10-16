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Власти Удмуртии помогут экспортерам региона выйти на рынки Вьетнама

Власти Удмуртии помогут экспортерам региона выйти на рынки Вьетнама
Правительство Удмуртии в онлайн-формате презентует экспортный и инвестиционный потенциал региона представителям бизнеса и органов власти Вьетнама в рамках международного марафона "Удмуртия Calling", сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее в рамках марафона прошли презентации возможностей удмуртского бизнеса для Германии и итальянского региона Пьемонт.

"Сегодня наиболее перспективными отраслями экспорта во Вьетнам являются продукты питания и сельскохозяйственное сырье, химическая и легкая промышленность, IT-услуги, сельскохозяйственное машиностроение. Самые перспективные экспортно ориентированные компании Удмуртии, работающие в указанных отраслях, будут отобраны для презентации в официальной части и презентуют свой продукт или услугу вьетнамской стороне", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.

В сообщении отмечается, что для региональных компаний будут подобраны потенциальные партнеры из Вьетнама и организованы b2b переговоры с синхронным переводом. Участникам помогут адаптировать презентации и подготовиться к питч-сессии. Онлайн-переговоры пройдут в ноябре и декабре.

"Мероприятие проводится центром поддержки экспорта Удмуртии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным", - сообщает пресс-служба.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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