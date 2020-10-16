Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации — МИД

Алексей Вольцев

Вопросы, которые были заданы главе МИД России Сергею Лаврову главным редактором газеты «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным относительно Абхазии «были сформулированы на основе недостоверной или искаженной информации», заявил глава МИД Абхазии Даур Кове.

«Один из вопросов касался работы комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии. В этой связи прозвучало эмоциональное высказывание журналиста о якобы целенаправленном нарушении имущественных прав граждан России. Здесь надо заметить, что имущественные споры возникают в Абхазии среди самых разных национальностей, в том числе и среди абхазов. Эта проблема не имеет этнического измерения и должна решаться так, как она обычно и решается — через соответствующие государственные структуры», — заявил Кове.

Одной из таких государственных структур, напомнил министр, является специально созданная при президенте комиссия по защите имущественных прав граждан России в Республике Абхазия, являющаяся постоянно действующим органом.

«Что же касается граждан России грузинской национальности, то необходимо отметить, что у всех государственных органов Республики Абхазия существует единый подход к представителям любых национальностей, в том числе и к грузинам. Единственным ограничением, предусмотренным законодательством РА при решении жилищных вопросов является ограничение для граждан, которые боролись и (или) борются против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, участвовали в боевых действиях против Республики Абхазия или оказывали содействие оккупационным войскам», — подчеркнул Даур Кове.

Как сообщало ИА Newstes, 15 октября Сергей Лавров в ходе большого интервью российским журналистам заявил, что Москва вернется к вопросу недвижимости россиян в Абхазии. По его словам, собственность этнических русских и этнических грузин — граждан Российской Федерации — предмет постоянного внимания России.

«Я надеюсь, сейчас пертурбации (после президентских выборов — ИА Newstes) в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя повторюсь, нас немножко удивляет то, что проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий более энергично», — заявил Лавров.

Запрет на покупку жилых домов и квартир негражданами Абхазии введен после окончания грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Вопрос отмены ограничения на продажу недвижимости в Абхазии россиянам периодически всплывает в отношениях сторон, соглашения по этому вопросу пока нет.