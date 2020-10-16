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Возможное столкновение старого советского спутника с китайским ускорителем грозит опасностью для многих космических аппаратов

Возможное столкновение старого советского спутника с китайским ускорителем грозит опасностью для многих космических аппаратов

По данным компании LeoLabs, отслеживающей поведение космического мусора, сегодня два старых космических аппарата на высоте около тысячи километров пройдут на расстоянии всего 12 метров друг от друга. Шансы на их столкновение оцениваются в 10 %. Если они действительно столкнутся, образовавшиеся в результате осколки будут нести угрозу многим действующим спутникам.

Столкнуться могут советский навигационный спутник «Парус», запущенный в 1989 году, и китайский ракетный ускоритель, запущенный в 2009 году. Ни на одном из них не установлен двигатель, так что нет возможности изменить их орбиту и предотвратить опасное сближение. «В настоящее время это встречается редко, обычно имеется двигатель на спутнике, чтобы в конце миссии понизить его орбиту настолько, чтобы он снова вошел в атмосферу и упал в море или сгорел, — говорит Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. — Но на орбите есть множество старых объектов, и нет никакой возможности предотвратить их столкновение друг с другом». Столкновение превратит оба космических аппарата в облака осколков, которые будут двигаться по эллиптическим орбитам, пересекающим множество орбит спутников.

По оценке Макдауэлла, подобные сближения происходят один-два раза в год, а реальные столкновения случаются примерно раз в десятилетие. Но по мере увеличения числа спутников в окрестностях Земли вероятность столкновений растет.

В 1978 году американский астрофизик Дональд Кесслер описал гипотетический сценарий, при котором плотность искусственных объектов на низкой околоземной орбите станет настолько высокой, что столкновения между ними породят космический мусор, который вызовет новые и новые столкновения в своеобразном эффекте домино, в результате чего часть околоземного пространства станет на долгие годы недоступной для космической деятельности человечества. Этот сценарий получил название «синдром Кесслера».

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По материалам: polit.ru

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