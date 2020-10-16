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Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов в Норвегии

Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов в Норвегии

Польская госкомпания PGNiG подписала контракт на поставку газа с норвежской AkerBP. С 2023 года топливо может пойти по «Балтийскому газопроводу», которым Варшава заменит поставки российского газа. Правда, всех объемов добычи норвежской компании все равно не хватит, чтобы вместе с добычей самой польской PGNiG заполнить будущую магистраль даже наполовину.

Торговое подразделение PGNiG заключило контракт с Aker BP ASA на покупку газа, добытого на норвежском шельфе Северного моря. Поставки начались в октябре.

«Этим соглашением компания укрепляет свои позиции на норвежском континентальном шельфе. В будущем законтрактованный газ может поставляться по „Балтийскому газопроводу“ как на польский рынок, так и в Центральную и Восточную Европу», — говорится в сообщении PGNiG.

Компания не приводит информации ни об объемах, ни о длительности контракта. Только информирует, что в этом году начала продажи газа в Чехии, Словакии и скоро выйдет на венгерский рынок.

Aker BP ASA является норвежским совместным предприятием местной Aker ASA и нидерландско-британской BP. Его годовая добыча составляет около 2 млрд кубометров год.

И даже если ее всю добавить к прогнозируемой добыче в Норвегии у PGNiG, «Балтийский газопровод все равно не смогут наполнить даже на половину, на 5 млрд кубометров.

Ранее в польской госкомпании заявили, что вынуждены откорректировать прогнозы по добыче на норвежском шельфе и к запуску «Балтийского газопровода» с 2023 года смогут добывать только 2,2 млрд кубометров.

«Раньше мы рассказывали о наших планах из стратегии. Сейчас речь идет о 2,5 млрд кубометров в 2026 году. Мы уже знаем, что к 2023 году у нас будет 2,2 млрд кубометров», — заявил президент PGNiG Ежи Квечински в сентябре.

По его словам, кризис спроса и низких цен неблагоприятно повлиял на отрасль и ее развитие. PGNiG имеет доли в нескольких действующих месторождениях и еще неосвоенных концессиях. В этом году добыча польской госкомпании в Норвегии составит немногим больше 400 млн кубометров.

PGNiG официально заявила, что не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» и с 2023 года рассчитывает на поставки СПГ и по «Балтийскому газопроводу», мощность которого составляет 10 млрд кубометров в год. 80% ее забронировала PGNiG.

В польском издании BiznesAlert сообщали со ссылкой на источник, что около 6 млрд кубометров будут поступать в «Балтийский газопровод» от сторонних поставщиков во главе с Equinor и Shell и среднесрочные контракты будут готовы к самому запуску газопровода в конце 2022 года. Судя по сообщению PGNiG о контракте, польская компания по-прежнему находится в поиске поставщиков.

В своем отчете за третий квартал Aker BP ASA сообщает, что в июле—сентябре средняя продажная цена газа составила $ 120 за тысячу кубометров. Если к ней добавить расходы на транспортировку по норвежскому шельфу и будущему «Балтийскому газопроводу», то себестоимость газа составит $ 152 без учета маржи PGNiG. В то же время на польской энергетической бирже TGE газом торговали в сентябре в среднем по $ 142, говорят ее данные. Поэтому перспективы выгодных закупок норвежского газа крайне спорны. Добытый самой польской госкомпанией газ в Норвегии будет обходиться не менее чем в $ 132, подсчитали ранее в ИА Newstes . Как отмечал агентству заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, одно дело — месторождение «Тролль» с запасами в 1,3 трлн кубометров газа и совсем другое — мелкие месторождения с микроскопическими запасами. Ресурсы крупнейшего по газу промысла Tommeliten, в котором есть доля польской госкомпании, например, не превышают 6 млрд кубометров.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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