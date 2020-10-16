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Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября

Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием. В нем он определит стратегические направления развития Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемичной ситуацией его перенесли. Парламент будет работать в обычном режиме.
Отметим, ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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