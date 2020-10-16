Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал, какой видит свадьбу с актрисой

Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал, какой видит свадьбу с актрисой

Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал, какой видит свадьбу с актрисой

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон обручились полтора года назад, однако свадьбу пара пока так и не сыграла — очевидно, что сейчас для этого не самое подходящее время, да и строить планы на будущее, учитывая нынешнюю обстановку, пока крайне сложно. Однако жених 35-летней звезды задумывается о торжестве, и у него есть некоторые пожелания относительно того, что он хотел бы на нем видеть.

Вчера он стал героем шоу Эллен Дедженерес и признался, что хотел бы, чтобы их со Скарлетт свадьбу вел его коллега, 37-летний американский комик Майкл Че. Причем Жост хотел бы, чтобы Че произнес не банальную речь, а выступил с протестом.

Чего я действительно хочу, так это попросить Че выступить с протестом на свадьбе. Многие люди произносят речи, но я думаю, что будет здорово, если он в этот момент выступит с протестом. Так мало людей использует этот момент, чтобы возразить, и я думаю, что у него бы это здорово вышло,

— сказал 38-летний Жост.


Скарлетт и Колин встречаются уже больше трех лет. Они познакомились на съемках программы Saturday Night Live. Актриса признавалась, что сейчас очень счастлива, а своего возлюбленного называла любовью всей своей жизни. Для актрисы этот брак станет третьим: она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Романом Дориаком, от которого у нее есть пятилетняя дочь Роуз. А вот Жост пойдет под венец впервые.

Как признавался Колин, раньше он брака очень боялся. Но встреча со Скарлетт все изменила.

Часто можно услышать, что брак или отношения — это трудная штука, но не всегда так. Во многих случаях может быть весело и легко. Совместная жизнь, как мне кажется, должна делать отношения лучше, а не сложнее,

— считает он.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Милое фото Тэхёна в худи с его девушкой
Милое фото Тэхёна в худи с его девушкой
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал, какой видит свадьбу с актрисой
Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал, какой видит свадьбу с
Лучшие талисманы и приметы на удачную сдачу экзамена
Лучшие талисманы и приметы на удачную сдачу экзамена
В США в день выборов откроются "лагеря выживания"
В США в день выборов откроются "лагеря выживания"
Чонгук виртуозно спас шоу «MAP OF THE SOUL ON:E»
Чонгук виртуозно спас шоу «MAP OF THE SOUL ON:E»
RM спас Джей-Хоупа от сердечного приступа на Golden Disc Awards
RM спас Джей-Хоупа от сердечного приступа на Golden Disc Awards
У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом
У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом
Парламент Киргизии принял к сведению отставку президента Жээнбекова
Парламент Киргизии принял к сведению отставку президента Жээнбекова
Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе
Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе
Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция
Пол Стронски: Кто остановит войну в Карабахе, если США и ЕС «умыли руки»?
Пол Стронски: Кто остановит войну в Карабахе, если США и ЕС «умыли

Топ на сегодня

Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое образование» – Татьяна Владимирова
Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках – Татьяна Владимирова
Педагогическое образование должно основываться на инновационных
Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн
Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн

Еще по теме

Скарлетт Йоханссон и ее бойфренд Колин Жост впервые вышли в свет вместе
Скарлетт Йоханссон и ее новый бойфренд Колин Жост впервые вместе вышли в свет
Бойфренд Скарлетт Йоханссон Колин Жост поддержал актрису на премьере фильма "Мстители: Война бесконечности"
Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал о романе с ней: "Отношения не должны быть трудными"