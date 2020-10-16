Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал, какой видит свадьбу с актрисой

Вадим Карасев

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон обручились полтора года назад, однако свадьбу пара пока так и не сыграла — очевидно, что сейчас для этого не самое подходящее время, да и строить планы на будущее, учитывая нынешнюю обстановку, пока крайне сложно. Однако жених 35-летней звезды задумывается о торжестве, и у него есть некоторые пожелания относительно того, что он хотел бы на нем видеть.

Вчера он стал героем шоу Эллен Дедженерес и признался, что хотел бы, чтобы их со Скарлетт свадьбу вел его коллега, 37-летний американский комик Майкл Че. Причем Жост хотел бы, чтобы Че произнес не банальную речь, а выступил с протестом.

Чего я действительно хочу, так это попросить Че выступить с протестом на свадьбе. Многие люди произносят речи, но я думаю, что будет здорово, если он в этот момент выступит с протестом. Так мало людей использует этот момент, чтобы возразить, и я думаю, что у него бы это здорово вышло,

— сказал 38-летний Жост.





Скарлетт и Колин встречаются уже больше трех лет. Они познакомились на съемках программы Saturday Night Live. Актриса признавалась, что сейчас очень счастлива, а своего возлюбленного называла любовью всей своей жизни. Для актрисы этот брак станет третьим: она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Романом Дориаком, от которого у нее есть пятилетняя дочь Роуз. А вот Жост пойдет под венец впервые.

Как признавался Колин, раньше он брака очень боялся. Но встреча со Скарлетт все изменила.

Часто можно услышать, что брак или отношения — это трудная штука, но не всегда так. Во многих случаях может быть весело и легко. Совместная жизнь, как мне кажется, должна делать отношения лучше, а не сложнее,

— считает он.



