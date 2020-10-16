Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Вадим Карасев

На этой неделе энергетика звезд и планет будет благосклонной к женщинам. Привлечь в жизнь успех помогут рекомендации астрологов и уверенность в себе.

Женская энергетика отличается от мужской. Женщины могут не только чувствовать малейшие перемены в настроении собеседников, но и улавливать энергетику окружающего пространства. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы провести неделю с 19 по 25 октября 2020 года успешно и обойти стороной неприятности.

Женщина-Овен

Великолепные женщины-Овны в начале недели смогут проявить свои лучшие качества и стать магнитами для привлечения финансового благополучия. Энергетика звезд и планет будет благосклонна к тем, кто стремится к счастью честным путем. Со среды возможны недопонимания в семье, и Овнам предстоит находить компромиссные решения, чтобы достичь гармонии в отношениях с близкими людьми.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе звезды и планеты подарят возможность уделить время не только работе, но и близким. Укрепление семейных уз будет важным, и Тельцы смогут получить поддержку со стороны родных людей в трудную минуту. Позитивное мышление, умение находить компромиссы и воля к победе уберегут дам этого Знака от неприятностей и позволят им с легкостью решать сложные задачи.

Женщина-Близнецы

Близнецам в начале недели стоит обратить внимание на незавершенные дела. Звезды и планеты будут диктовать свои правила, и женщинам этого Знака предстоит вплотную заняться завершением текущей работы. Вторая половина недели будет более спокойной, а значит, будет время на любимые увлечения. Астрологи рекомендуют дамам-Близнецам развивать врожденные таланты, благодаря которым будет проще добиваться новых успехов в делах и личной жизни.

Женщина-Рак

Женщинам этого Знака астрологи рекомендуют обратить внимание на себя и свои потребности. Энергетика звезд и планет будет позитивной, а значит, можно смело заниматься всем, что доставляет удовольствие и помогает развитию. Новые хобби, занятия спортом, обучение для карьерного роста — любые дела будут под силу, если верить в себя и не поддаваться на уговоры со стороны.

Женщина-Лев

Львицам с понедельника астрологи рекомендуют привести чувства к гармонии, чтобы не пострадать из-за своего упрямства. Умение находить компромиссные решения и вовремя останавливаться уберегут от оплошностей и разногласий как в деловой среде, так и с близкими людьми. Избежать неприятностей получится, если прислушаться к интуиции и не принимать скоропалительных решений.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе звезды и планеты подарят возможность пересмотреть планы, отказаться от всего, что устарело, и не тратить время попусту. Успех дам этого Знака будет в их руках, поэтому нельзя упускать возможности, предоставленные судьбой. Внимание к деталям и внутренний голос помогут выбрать верное направление, а также привлечь в жизнь все, что важно: счастье, любовь и гармонию.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам на этой неделе стоит обратить внимание не только на работу, но и на создание уюта в доме. Обустройство семейного гнездышка поможет влюбленным Весам обрести гармонию в отношениях, а одиноким сердцам — привлечь в жизнь долгожданную любовь. Кроме того, Весам в первой половине недели стоит уделить внимание вопросам, связанным с финансами: энергетика звезд и планет будет благосклонной для привлечения прибыли.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам на этой неделе достичь новых успехов поможет внутреннее чутье. Внимание к незначительным деталям поможет не ошибиться при выборе направления, а также избежать ненужных конфликтов. Привлечь любовь одинокие дамы-Стрельцы смогут, если перестанут зацикливаться на мысли об одиночестве, смогут отпустить ситуацию и перестанут искать в себе изъяны.

Женщина-Стрелец

Энергетика звезд и планет на этой неделе будет в некотором диссонансе, и из-за этого дамы-Стрельцы могут чувствовать отток энергии и нервозность. Такое положение дел может стать причиной нежелательных конфликтов и снижения работоспособности, а значит, нужно восполнять запас сил и привлекать в жизнь позитивные мысли. Оптимистичный настрой спасет от неприятных ситуаций и поможет с легкостью преодолевать временные трудности.

Женщина-Козерог

Козерогам на этой неделе звезды и планеты будут помогать во всем. Астрологи рекомендуют дамам этого Знака не упустить этот уникальный шанс, получить подарки судьбы и преуспеть в тех делах, что были намечены на неделю. Интуитивно женщины-Козероги смогут выбрать верное направление и без труда прийти к желанной цели, а значит, нужно прислушаться к внутреннему голосу и предчувствиям.

Женщина-Водолей

События этой недели встряхнут Водолеев и позволят раскрыть спящие до поры таланты. Энергетика звезд и планет даст возможность действовать активно и без труда покорять новые вершины. Водолеи не будут обделены вниманием, которое они смогут использовать в своих целях: просить помощи в деловой среде и флиртовать с противоположным полом, чтобы раскрывать чувственность и повышать свою самооценку.

Женщина-Рыбы

Дамам-Рыбам астрологи рекомендуют заняться саморазвитием, чтобы повысить самооценку и достичь новых успехов в деловой среде. Энергетика звезд и планет в начале недели будет созидательной для работы, а вот ее окончание лучше посвятить романтике. Рыбам не стоит отказываться от свиданий, где одинокие сердца смогут найти вторую половинку, а те, кто находится в отношениях, научатся лучше понимать друг друга.