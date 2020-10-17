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14 актрис и актеров, которые снимались в порно

Давно не новость (и тем более не секрет, как бы они этого нехотели), что многие успешные актеры и актрисы начинали свои карьеры далеко запределами известных киноплощадок и театральных подмостков. До того, как этизвезды взлетели на небосклоны Голливуда и покорили мировой кинематограф,некоторым приходилось соглашаться на проекты и роли, которые не всегда былиблизки их молодым творческим сердцам. Кто-то из них подрабатывал уборщиками,строителями или официантками в Голливуде, а кто-то – в индустриях «для взрослых».Ошибка молодости или хобби, ставшее карьерой?
# Интересное
По материалам: intrigue

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