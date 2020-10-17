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155 школ Санкт-Петербурга получили ноутбуки и интерактивные доски

155 школ Санкт-Петербурга получили ноутбуки и интерактивные доски

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел промежуточные итоги реализации национального проекта «Образование» в Северной столице, сообщает интернет-издание «Город+».

Он информировал, что к началу учебного года 155 школ города получили комплекты оборудования для цифровизации обучения.

«В каждый комплект входят 30 ученических ноутбуков, два ноутбука для педагогов, шесть ноутбуков для администрации учреждения, две интерактивные доски и одно многофункциональное устройство. В следующем году поставки в школы современной техники планируется продолжить», – заявил Александр Беглов.

Он сообщил, что более 600 работников системы образования проходят курс повышения квалификации.

В рамках нацпроекта «Образование» проводится поддержка коррекционных школ города: в одиннадцати из них за год обновили материально-техническую базу.

На закупку специального оборудования каждому учреждению выделили 7,5 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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