Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе

Лидия Мартынова

Армения и Азербайджан приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября, сообщает МИД Армении. Решение принято в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министров иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве, говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана уже подтвердил вступление в силу гуманитарного перемирия с Арменией в зоне карабахского конфликта. В его рамках должен быть проведён обмен пленными и телами погибших.

Как сообщало ИА Newstes, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл сегодня, 17 октября, телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном. Обсуждалась ситуация в зоне карабахского конфликта, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В ходе бесед была подчёркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г., предусматривающего прекращение огня в зоне конфликта в гуманитарных целях.

Напомним, в ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняли друг друга в его срыве. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.