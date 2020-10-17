АРМИ бросила парня из-за Намджуна из BTS

Алексей Вольцев

Прости, у тебя не было шансов, парень! Перед красотой Намджуна (Namjoon) не устоял бы никто!

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Одна из АРМИ поделилась своей историей на портале Quora о том, что ей пришлось выбрать между своим парнем и айдолом BTS. Давайте узнаем, что же произошло с парочкой…

Девушка из Соединенных Штатов по имени Sara рассказала читателям, как ее бойфренд однажды спросил об искренности ее любви к нему, потому что у парня появились сомнения.

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«Я проводила слишком много времени за просмотром ленты Bangtan Boys, следила за участниками, просила его сходить со мной на концерты и покупать всякие разные плакаты айдолов и сувенирные штучки с их сайта. В один момент он психанул и поставил мне ультиматум, предлагая выбрать между ним или моим любимым айдолом Намджуном»,

[media=https://twitter.com/jeonhuntr/status/1317001344402694144?ref_src=twsrc%5Etfw]

— написала фанатка в сети.

К удивлению, она очень быстро дала ему ответ и сказала, что никогда не променяет своего любимчика на кого-либо еще.

«Только Намджун, если не смиришься с этим, можешь уходить»,

— закончила девушка историю.

Вот так просто BTS стали причиной разлуки парочки из Америки. А вы что думаете, АРМИ? Правильно ли сделала поклонница или поторопилась с решением?

[media=https://twitter.com/btstranslation7/status/1317146638746517505?ref_src=twsrc%5Etfw]

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