АРМИ бросила парня из-за Намджуна из BTS
Прости, у тебя не было шансов, парень! Перед красотой Намджуна (Namjoon) не устоял бы никто!
Одна из АРМИ поделилась своей историей на портале Quora о том, что ей пришлось выбрать между своим парнем и айдолом BTS. Давайте узнаем, что же произошло с парочкой…
Девушка из Соединенных Штатов по имени Sara рассказала читателям, как ее бойфренд однажды спросил об искренности ее любви к нему, потому что у парня появились сомнения.
«Я проводила слишком много времени за просмотром ленты Bangtan Boys, следила за участниками, просила его сходить со мной на концерты и покупать всякие разные плакаты айдолов и сувенирные штучки с их сайта. В один момент он психанул и поставил мне ультиматум, предлагая выбрать между ним или моим любимым айдолом Намджуном»,— написала фанатка в сети.
К удивлению, она очень быстро дала ему ответ и сказала, что никогда не променяет своего любимчика на кого-либо еще.
«Только Намджун, если не смиришься с этим, можешь уходить»,— закончила девушка историю.
Вот так просто BTS стали причиной разлуки парочки из Америки. А вы что думаете, АРМИ? Правильно ли сделала поклонница или поторопилась с решением?