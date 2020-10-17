Австралия требует немедленного возвращения России к переговорам по MH17

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел Австралии в лице его главы Мэрис Пэйн призвало Россию немедленно вернуться к трехсторонним консультациям по крушению Boeing 777 рейса MH17 на юго-востоке Украины.

По словам министра, которые приводит РИА Новости, официальная Канберра "глубоко разочарована" решением Москвы о выходе из трехсторонних переговоров с участием Нидерландов и Австралии.

"Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года... Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам", – сказала она.

Министр заверила, что Австралия с самого начала стремилась к конструктивным усилиям, которые приведут к результату.

В МИД России ранее заявили, что канал связи отныне будет функционировать в закрытом режиме, поскольку Гаага подала в ЕСПЧ жалобу против России. Этот шаг в Москве посчитали недружественным и противоречащим здравому смыслу, всю ответственность за происходящее возложили на Нидерланды.

Крушение пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Основной версией катастрофы стало попадание ракеты "земля-воздух". Власти Украины и представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. В Австралии и Нидерландах возложили ответственность за сбитый лайнер на Россию и потребовали выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе.