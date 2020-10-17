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BLACKPINK покоряют Америку на шоу Джимми Киммела

BLACKPINK покоряют Америку на шоу Джимми Киммела

BLACKPINK, о которых в последнее время говорят все реже и слышат все меньше, не собираются сдавать позиции. После коллаборации с Селеной Гомес (Selena Gomez) и успешного релиза нового альбома девушки решили пойти по стопам BTS и покорить американское телевидение.


Сегодня стало известно, что гёрл-группа снова появится на канале ABC в качестве музыкальных гостей на шоу «Good Morning America». Девушки уже давали живое выступление на GMA в феврале 2019 года.


В этом году BLACKPINK появятся на программе в среду 21 октября, а днем ранее, во вторник, девушки планируют заскочить на шоу «Jimmy Kimmel Live».

[media=https://twitter.com/GMA/status/1317209128897515520?ref_src=twsrc%5Etfw]

Кстати, группа станет первым женским коллективом на шоу Джимми Киммела (Jimmy Kimmel). До этого в этой передаче уже появлялись такие к-поп звезды, как BTS, SuperM и NCT 127.

[media=https://twitter.com/soompi/status/1316993192756084736?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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