BLACKPINK покоряют Америку на шоу Джимми Киммела

Алексей Вольцев

BLACKPINK, о которых в последнее время говорят все реже и слышат все меньше, не собираются сдавать позиции. После коллаборации с Селеной Гомес (Selena Gomez) и успешного релиза нового альбома девушки решили пойти по стопам BTS и покорить американское телевидение.

Сегодня стало известно, что гёрл-группа снова появится на канале ABC в качестве музыкальных гостей на шоу «Good Morning America». Девушки уже давали живое выступление на GMA в феврале 2019 года.

В этом году BLACKPINK появятся на программе в среду 21 октября, а днем ранее, во вторник, девушки планируют заскочить на шоу «Jimmy Kimmel Live».

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Кстати, группа станет первым женским коллективом на шоу Джимми Киммела (Jimmy Kimmel). До этого в этой передаче уже появлялись такие к-поп звезды, как BTS, SuperM и NCT 127.

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