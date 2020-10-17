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"Болеет что ли?": растолстевший рэпер Гуф встревожил фанатов

"Болеет что ли?": растолстевший рэпер Гуф встревожил фанатов

Поклонники в последнее время не могут узнать сильно располневшего Гуфа. Некоторые фанаты заподозрили у рэпера серьезную болезнь.

Свежее фото Гуфа вызвало беспокойство преданных поклонников исполнителя. На снимке у популярного рэпера непривычно опухшее лицо, так что он едва похож сам на себя.

При этом позирующий рядом с Гуфом Баста, за последнее время заметно скинувший вес, продемонстрировал результаты своего похудения. Теперь на фоне своего давнего товарища Алексей Долматов смотрится весьма невыгодно.

Некоторые фанаты предположили, что скандальный артист набрал лишний вес после того, как прекратил употребление запрещенных веществ.

Другие же заподозрили, что бывший супруг Айзы в настоящее время страдает от недуга, и это якобы сказалось на его внешности.

"Раскабанел Гуфито", "Такими темпами он года через три, покатится", "Гуф на бургерах сидит", "Гуф болеет что ли? С чего такая масса??", "Cоскочил видать и жрёт как проклятый", "Дед Лёха ) давай худей", "Вася скинул вес а Гуф подобрал", - пишут пользователи сети.

Сам Гуф, судя по всему, также оказалась шокирован своей нынешней физической формой. "***** у меня пачка тут", - выругался рэпер в комментариях.

В сентябре рэперу Гуфу исполнился 41 год. Его бывшая супруга Айза поздравила его с этой датой, сравнив музыканта с аппендиксом и назвав "дерьмовым мужем".

"Сегодня тебе исполнилось 41, и я честно рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики. Я искренне рада, что ты обрел свой домик в Подмосковье и что-то там вечно копаешь и сажаешь. Ты этого хотел!" - написала блогерша в инстаграме, выложив серию совместных фото с рэпером.

Встречающаяся в настоящее время с Олегом Майами Айза счастлива, что они с Гуфом научились быть друзьями и их общению никто не мешает.

Я так же рада, что ты все так же смешно шутишь))) и остаешься хорошим дерьмовым другом для меня и своих друзей. Ты навсегда останешься моим аппендиксом. Вроде и без тебя могу, но пока не вырезали) Ты безумно дерьмовый муж))) Но ты по-настоящему отличный бро! По уровню нытья меня может превзойти лишь Леха Долматов. И в этом наша фишка!

Айза пожелала страдающему от биполярного расстройства и давней наркотической зависимости Гуфу здоровья и счастья, призвав просто быть благодарным всему, что у него есть.

Как писал NEWSTES, ранее Айза сообщила фанатам об опухоли в желудке.

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По материалам: uposters.ru

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