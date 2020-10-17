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Чеченский государственный педагогический университет организовал программу для школьников

Чеченский государственный педагогический университет организовал программу для школьников

Ученики школы № 14 города Грозного познакомились с профессией вожатого, сообщает пресс-служба Чеченского государственного педагогического университета.

Программа «Как стать вожатым» для учащихся 10-го класса была организована в рамках проекта предпрофессиональной подготовки ЧГПУ «Педагогический класс».

Ребята узнали о вожатской деятельности, приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие знаний и умений, навыков коммуникации и командной работы. Задания для них подготовили эксперты, имеющие опыт вожатской деятельности.

Проректор ЧГПУ по общим вопросам Ахмед Ажиев рассказал, что программы, разрабатываемые в рамках проекта «Педагогический класс», направлены на развитие интереса самых способных школьников региона к профессии учителя или воспитателя в дошкольных образовательных учреждениях. При этом вожатская деятельность, по его мнению, является одной из важных составляющих деятельности специалистов системы образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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