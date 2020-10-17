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Декоммунизация закончилась: в Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

Декоммунизация закончилась: в Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 16 октября, городская историко-топонимическая комиссия решила вернуть двум «декоммунизированным» улицам названия времен СССР. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, речь об улицах, которые несколько лет назад были переименованы, в рамках декомунинизации по инициативе Михеила Саакашвили, который в то время был главой Одесской обладминистрации.

«Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе (в возвращении прежних названий. — Авт.): городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», — написал Труханов.

Он утверждает, что для данного решения есть все законные основания. В частности, потому что Жуков, по словам мэра, «не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом».

«То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии — легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны. Впереди нам еще предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны. И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость», — заявил Труханов.

Заметим, что вернуть прежние названия он клятвенно пообещал 16 сентября на сессии горсовета. Тогда же он сообщил депутатскому корпусу о том, что уже направил соответствующие письма в адрес топонимической комиссии и в Институт национальной памяти.


«Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию, — заявил Труханов. — Я уже подписал распоряжение про созыв общественных слушаний для обсуждения вопросов по возвращению некоторым объектам топонимики в городе прежних названии», — Труханов.

Стоит добавить, что в зале оказался представитель «Национального корпуса», который возразил мэру, сказав, что такого в Одессе не будет. Аналогичной точки зрения придерживается и Институт национальной памяти.

Что до общественных слушаний, то они, согласно распоряжению мэра, должны пройти только 4 декабря в здании «Евромэрии».

Тем не менее предвыборные обещания, судя по всему, взяли верх — решено «изять» названия проспект Небесной Сотни и улица Инглези, заменив их прежними — проспект маршала Жукова и улица 25-й Чапевской Дивизии.

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Проспект Небесной Сотни был застроен еще в советское время как проспект Ленинской Искры. Название в честь маршала Жукова он получил уже в годы независимости Украины. Поскольку маршал был министром обороны, членом президиума ЦК КПСС, принадлежал к высшему руководству СССР он подпадает под действие закона о декоммунизации.

Улица 25-й Чапаевской Дивизии была переименована и названа в честь Дмитрия Инглези — греческого моряка, одного из спонсоров и активных участников борьбы за независимость Греции. Градоначальник Одессы в 1818—1821 годах, он стоял у истоков организации в Одессе зоны свободной торговли (порто-франко).

В мае 2016 года Михаил Саакашвили, будучи главой Одесской обладминистрации, подписал распоряжение о переименовании ряда улиц Одессы в рамках закона о декоммунизации.

26 апреля 2017 года сессия Одесского горсовета приняла решение об утверждении названий улиц, переулков и других топонимических объектов в городе. По факту оно частично отменило распоряжение губернатора Саакашвили: предполагалось, что свои названия сохранят проспект маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улицы Бирюкова, Валентины Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также переулок Богданова.

Данный документ вызвал резкую негативную реакцию у представителей центральной власти, включая преемника Саакашвили, губернатора Максима Степанова. 28 апреля того же года Приморский районный суд Одессы отменил указанное решение горсовета, а министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что Труханов все-таки согласился наложить вето на скандальный документ.

Напомним, в минувшем сентябре в Украине уничтожили последний памятник Фридриху Энгельсу. А вот с памятниками Ленину гражданам расстаться сложнее: в Одесской области один монумент вождю мирового пролетариата переделали в скульптуру болгарина-винодела, а другой — отреставрировали.


На снимке: участок проспекта Небесной сотни

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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