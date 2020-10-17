Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа

Анастасия Иванова

Независимый депутат Сейма Латвии Линда Лиепиня сложила мандат и покинула парламент, сообщает Press.lv. Ранее Лиепиня состояла в рядах партии KPV LV («Кому принадлежит государство»), но покинула ее, разочаровавшись в этой политической силе.

Политик озвучила в социальной сети Facebook причины, подвигнувшие ее принять это решение. По ее мнению, в «Латвийской Республике длительное время нарушается конституция», «прямо ограничивается демократия», «власть не принадлежит народу», «парламент принимает законы, которые сам не соблюдает и отменяет, «исполнительная власть указывает, что делать законодательной», а «народ потерял доверие к политикам».

Как считает Лиепиня, «в Латвийской Республике президент служит власть предержащим, а не народу», «депутаты не голосуют по совести», «Конституционный суд не заботится о соблюдении конституции». Также политик считает неверным, что в Латвии дорога во власть закрыта гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью, лоббисты работают без соответствующего закона, высшие должности занимают лица с двойным гражданством (намек на премьер-министра Кришьяниса Кариньша, которого Лиепиня отказалась поддерживать с самого начала)

По словам Линды Лиепини, хотя Латвийская Республика заслужила расцвет и процветание, но с нынешним составом Сейма ожидать этого не приходится.