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Долга нет. Белоруссия заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за газ

Долга нет. Белоруссия заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за газ
Белоруссия полностью рассчиталась с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на заявление с пресс-секретаря Минэнерго республики Ольги Козлович.

"За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты (с российским холдингом, – ред.) произведены в полном объеме", – заявила Козлович.

В начале сентября глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее Новак отмечал, что обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения.


Антона Силуанова, Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита, который получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед "Газпромом".

В конце сентября радио Sputnik сообщило, что Белоруссия готовится узнать цену на российский газ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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