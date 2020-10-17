Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила с собой

Лидия Мартынова

На юго-востоке Москвы произошло двойное убийство — в квартире на Привольной улице найдены тела парня и девушки с огнестрельными ранениями в голову.

Как сообщают наши источники в правоохранительных органах, погибшую пару обнаружил их друг, который зашёл в гости. Орудие убийства найдено рядом с телом погибшей.

Сейчас следователи работают на месте, прорабатывают версии случившегося. По одной из них, девушка могла выстрелить в молодого человека, а потом в себя.

В качестве возможного мотива рассматривается ревность, на почве которой возникла ссора. Согласно информации РЕН ТВ, погибшие — 35-летний Кирилл Х. и 32-летняя Елена С. Достоверную картину происшествия следствие восстановит позже.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Саратове мать выбросила двух своих малолетних дочерей из окна четвертого этажа, а затем пыталась покончить с собой.