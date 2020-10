Другие супермодели: от Брук Шилдс и Паулины Поризковой до Катуши — главные звезды подиума 1980-х

Вадим Карасев

На прошлой неделе стало известно, что скоро выйдет документальный фильм о супермоделях 90-х с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Эпоха суперзвезд в мире моды ассоциируется у нас именно с этим десятилетием, но настоящие супермодели появлялись и раньше, а многие из них кардинально поменяли правила и идеалы индустрии. В нашей подборке предлагаем окунуться в прошлое и узнать, кто блистал на подиуме в 70-х и 80-х годах.

Инес де ля Фрессанж

Инес де ля Фрессанж была главной французской моделью 1980-х годов. Она стала музой Карла Лагерфельда, так как напоминала ему саму Коко Шанель. Известность обрушилась на Инес в 1983 году, когда она подписала эксклюзивный контракт с Chanel, став первой моделью, заключившей такое соглашение с одним домом моды.





Наоми Симс

Наоми Симс была первой афроамериканкой, которая добилась мирового признания как модель. В ноябре 1968 года она появилась на обложке Ladies' Home Journal. Именно ее часто называют первой темнокожей супермоделью. Расцвет ее карьеры пришелся на начало 1970-х годов (в 1973 году она уже оставила работу модели), но слава Наоми не утихла и в 1980-х, ведь она вела успешный бьюти-бизнес и выпустила несколько книг о моделинге, здоровье и красоте для темнокожих женщин, в том числе "Все о здоровье и красоте для темнокожих женщины", "Как стать топ-моделью" и "Все об успехе для темнокожих женщин".





Джерри Холл

Взлет карьеры модели из Техаса Джерри Холл пришелся на конец 1970-х, когда ее заметил агент на пляже во Франции. К тому времени, когда ей исполнился 21 год, она уже появилась на обложках более 40 журналов, включая итальянский Vogue и Cosmopolitan. Известность Холл принес и роман с лидером группы Rolling Stones Миком Джаггером, начавшийся в 1977 году. Вместе они были до 1999 года, у них родилось четверо детей.





Джиа Каранджи

Сегодня Джиа Каранджи часто вспоминают за ее беспокойную жизнь и трагическую смерть, но до этого она считалась одной из первых супермоделей в мире — у нее был международный успех, и получала она больше, чем любая из ее современниц.





Джиа Каранджи

Она также была первой открытой ЛГБТ-моделью, которая идентифицировала себя как лесбиянка. Ее карьера остановилась в середине 80-х из-за наркомании и осложнений от СПИДа, что в итоге привело к ее смерти в 1986 году в возрасте 26 лет. По мотивам ее биографии был снят фильм "Джиа" с Анджелиной Джоли в главной роли.





Брук Шилдс

Карьера Брук Шилдс начала развиваться еще в середине 70-х годов. Ее агент Эйлин Форд в своей биографии написала, что она открыла детское подразделение специально для Брук. В десятилетнем возрасте с согласия матери девочка приняла участие в эротической фотосессии для Playboy — она снялась полностью обнаженной. Автором снимка стал Гарри Гросс, а за съемку Брук получила 450 долларов. Будучи взрослой, Брук много лет пыталась отсудить негативы съемки, но проиграла. В суд на фотографа в 1981 году подавала и мать Шилдс с требованием запретить дальнейшее распространение фото. В 2009 году художник Ричард Принс сделал переснимок оригинала и хотел добавить его в экспозицию Галереи Тейт, но полиция запретила это делать — изображение сочли детской порнографией.

В 1980 году Брук Шилдс превратилась из детской звезды в настоящую супермодель. Всего в 14 лет она стала самой молодой девушкой, когда-либо украшавшей обложку Vogue.





Позже в том же возрасте она появилась в скандальной рекламной кампании джинсов Calvin Klein. Модельную карьеру Шилдс совмещала со съемками в кино — в 1980 году на экраны вышел один из самых известных ее фильмов "Голубая лагуна". К слову, по данным издания Time, в начале 1980-х гонорары Брук составляли 10 000 долларов в день.





Дженис Дикинсон

Первой супермоделью Америки Дженис Дикинсон провозгласила себя сама, но у нее на это были все основания, ведь сначала все двери в США перед ней были закрыты, но, добившись успеха в Европе, Дженис вернулась победительницей.

В агентствах в Америке начинающей модели в начале 1970-х отказывали — тогда востребованным был типаж улыбчивой блондинки с голубыми глазами, а Дикинсон совершенно под него не подходила. Эйлин Форд, одна из основательниц Ford Models, сказала ей, что она "слишком экзотическая" и "никогда не будет работать".

Но внешность Дженис оценили в Европе, где она работала с такими ведущими дизайнерами, как Валентино Гаравани, Джанни Версаче, Аззедин Алайя и Оскар де ла Рента.





Беверли Джонсон

Беверли Джонсон вошла в историю как первая темнокожая женщина, появившаяся на обложке Vogue (это был августовский выпуск 1974 года). Ее появление на обложке изменило идеал красоты в американской моде, и к 1975 году каждый крупный американский модельер начал привлекать афроамериканских моделей. Ну а сама Беверли сразу стала звездой, ее карьера процветала в конце 1970-х и 1980-х годах. После она появилась на более чем 500 обложках журналов!

После завершения модельной карьеры Джонсон также написала несколько книг и стала сниматься на телевидении.





Иман

Иман была студенткой Университета Найроби, когда ее заметил фотограф Питер Берд в 1975 году. Первой же ее работой стала съемка для Vogue, после чего ее карьера модели пошла вверх.

Многие дизайнеры называли ее своей музой, она работала с Ивом Сен-Лораном и получила международное признание. Благодаря ее примеру шанс получили и многие другие темнокожие модели, интерес к которым снова увеличился на волне ее успеха. В 1992 году она вышла замуж за Дэвида Боуи — вместе они были до самой смерти музыканта в 2016 году. В 1994 году она запустила Iman Cosmetics, линию для женщин с цветной кожей: тогда индустрия красоты их практически игнорировала.





Эль Макферсон

Работать моделью Эль Макферсон начала, чтобы оплатить учебники для занятий на юридическом факультете Университета Сиднея. Ее карьера модели началась в 1982 году с телевизионного рекламного ролика, который закрепил за ней образ "соседской девчонки" в Австралии. Она появилась на обложках десятков журналов и участвовала в показах Louis Vuitton, Ralph Lauren, Azzedine Alaïa, Donna Karan, Christian Dior, Thierry Mugler, Nicole Miller, Michael Kors, Perry Ellis, Kenzo, Valentino и многих других.

Но самым примечательным в ее карьере является рекорд по обложкам журнала Sports Illustrated — в ежегодном Swimsuit Issue она появлялась пять раз! В 1989 году с подачи Time появилось и знаменитое прозвище Эль — Body ("Тело").





Кристи Бринкли

Саму себя Кристи Бринкли описывала как "девушку-серфера из Калифорнии, которая никогда не была похожа на модель". Но индустрия с такой характеристикой не согласилась. После того как американский фотограф Эррол Сойер заметил ее в Париже в одном из почтовых отделений, он познакомил ее с влиятельными представителями крупнейших мировых модельных агентств.

Несколько лет спустя она подписала рекордный 25-летний контракт в качестве лица CoverGirl, один из самых длинных модельных контрактов в истории. Она также знаменита тем, что появлялась в выпуске Sports Illustrated Swimsuit Issue три года подряд (в 1979, 1980 и 1981 годах). Дело Кристи продолжает ее дочь Сейлор, да и сама она еще иногда выходит на подиум!





Моника Шнарре

Моника Шнарре попала в заголовки газет в 1986 году, когда она выиграла конкурс Ford Models "Супермодель мира". Ей было всего 14 лет, и она стала самой молодой моделью, когда-либо выигрывавшей этот конкурс. В том же возрасте она появилась на обложке американского Vogue в 14 лет, а через год — на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. В 1989 году, когда ей было 18 лет, она уже написала мемуары о своем модельном опыте "Моника: между тобой и мной".

После этого Моника сосредоточилась на карьере актрисы и снялась в ряде теле- и кинопроектов, а также стала приглашенной звездой в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованных". Но больших успехов экс-модель на этом поприще не добилась и почти пропала с радаров.





Татьяна Патитц

Татьяна Патитц начала карьеру в 1983 году в возрасте 17 лет. Она заняла третье место в конкурсе Look of the Year от Elite Models и получила контракт с агентством. Свою первую обложку в британском Vogue она получила в октябре 1985 года. В том же году она начала работать с фотографом Питером Линдбергом, стала его постоянной моделью и регулярно появлялась в его работах, что и принесло ей статус супермодели.

Татьяна есть и на знаменитой обложке Vogue в 1990 году вместе с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой, с которой, как считается, и началась настоящая эра супермоделей 90-х.





Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд

Татьяна и на пике карьеры сторонилась светских тусовок, ну а теперь и подавно не стремится на них. Хотя иногда и принимает приглашение поучаствовать в показах.





Катуша Найан

Катуша Найан была французской моделью гвинейского происхождения. Для работы она взяла себе краткий псевдоним, состоящий только из ее имени — Катуша. Вместе со своей семьей она приехала в Париж в начале 1980-х и вскоре начала работать моделью для Тьерри Мюглера и Кристиана Лакруа. Она была известна как одна из первых топ-моделей африканского происхождения в Париже и стала постоянной моделью и музой Ива Сен-Лорана. В 2005 году она была ведущей французского шоу Next Top Model.





Кристи Тарлингтон

Имя Кристи Тарлингтон ассоциируется с эпохой 90-х, но в мире супермоделей она появилась не случайно — практически все 1980-е Кристи закладывала фундамент будущего успеха и строила свою карьеру. На глаза скаутам Кристи попалась во время конной прогулки в 1983 году, когда ей было всего 14 лет. В июле 1986 года она попала на обложку Vogue, а в 1988 году стала лицом аромата Calvin Klein, укрепив свои позиции востребованной модели в модной индустрии.





Паулина Поризкова

Сама Паулина Поризкова называет себя "случайной" супермоделью — ее карьера началась после случайной встречи с модельным скаутом на улице в Швеции. Она начала работать на подиумах в Париже в начале 80-х. Статуса супермодели она достигла, когда приблизилась к рекорду Кристи Бринкли: Паулина появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue два года подряд (в 1984-м и 1985-м).

В 1988 году Поризкова получила контракт на шесть миллионов долларов с Estée Lauder, самый высокооплачиваемый модельный контракт на то время. В конце 1980-х Паулина стала сниматься в кино, а также написала несколько книг. Современной публике она известна как член жюри шоу "Топ-модель по-американски" (она участвовала в передаче три сезона). У нее есть два сына от музыканта Рика Окасека.





Кристина Кордула

Первым модельным опытом Кристины Кордулы стала съемка в рекламе в родной Бразилии (впоследствии она получила французское гражданство), после чего она стала участвовать и в модных показах в возрасте 16 лет.

Поворотным моментом в карьере у Кристины, как и у Линды Евангелисты, стал поход к парикмахеру. Во время показа мод в Милане ее друг-парикмахер порекомендовал ей подстричься. С новой стрижкой ее модельная карьера вышла на новый уровень. В 1985 году она переехала в Европу, где работала с такими престижными домами, как Yves Saint Laurent, Chanel и Dior. Сегодня Кристина известна как стилист и телеведущая.





Марпесса Хеннинк

Марпесса Хеннинк наиболее известна своей работой с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной. Она участвовала в первом показе модного дуэта в 1985 году, а два года спустя Dolce & Gabbana выбрали ее в качестве главной героини в их первой рекламной кампании. Кампания имела огромный успех и принесла Марпессе международное признание.

Она участвовала почти во всех крупных показах и снималась в рекламе. Как и у многих ее современниц, у нее тоже было прозвище — Графиня подиума. Звучит изысканно! Дольче и Габбана и сегодня иногда приглашают свою первую музу на показы.