Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери

Алексей Вольцев

Двухлетняя дочь Эмили Шмитт из Огайо разослала обнаженные фотографии матери всем ее контактам в Snapchat.

Американка собиралась высушить волосы феном и чтобы занять чем-то дочь, дала ей свой телефон. Пока 30-летняя женщина переодевалась, ребенок несколько раз сфотографировал ее в голом виде и разослал полутора десяткам ее знакомых — друзьям, клиентам и коллегам.

"Я чуть не сгорела со стыда. Думаю, я тогда буквально умерла на минуту и ожила, чтобы объяснить людям, что произошло", — цитирует Шмитт Daily Mail.

Женщина сразу стала извиняться перед всеми получившими сообщения от ее имени. Впрочем, некоторые получили только фото потолка в комнате или ноги ребенка.

Шмитт работает в компании у своих родителей. Девушка с юмором отнеслась к ситуации и поделилась ей со своими подписчиками. Некоторые посмеялись над произошедшим, другие посочувствовали.