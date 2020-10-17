Глава МИД Германии заявил о невозможности прекращения диалога с Россией

Влада Некрасова

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что лишь совместно с РФ возможно урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, а также ситуации в Белоруссии, в Нагорном Карабахе и Венесуэле, в связи с чем подчеркнул, что "прекращения" диалога с Москвой быть не может.

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на берлинском процессе по Ливии, а также по вопросу Украины. Все эти форумы посвящены поискам решений в целях прекращения войн", - сказал министр.