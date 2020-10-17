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"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США

"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США
В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.

Цвет настроения — голубой

Индекс доллара к корзине основных валют упал более чем на три процента. Так инвесторы отреагировали на беспрецедентные денежно-кредитные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и сверхнизкие ставки.


С марта федеральное правительство закачало в экономику порядка трех триллионов долларов. Эксперты предупреждали: такая политика губительна. Говорили об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, выдавая поток ничем не обеспеченной наличности. И это медленно убивает доллар. Интерес инвесторов к вложениям в американскую валюту ослабляют и минимальные ставки ФРС, введенные, опять же, для поддержки экономики. Доходность вложений в долларовые активы падает.


Впрочем, утверждают в инвестбанке Goldman Sachs, настоящие испытания еще впереди. Речь о президентских выборах.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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