"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США
Цвет настроения — голубой
Индекс доллара к корзине основных валют упал более чем на три процента. Так инвесторы отреагировали на беспрецедентные денежно-кредитные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и сверхнизкие ставки.
С марта федеральное правительство закачало в экономику порядка трех триллионов долларов. Эксперты предупреждали: такая политика губительна. Говорили об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, выдавая поток ничем не обеспеченной наличности. И это медленно убивает доллар. Интерес инвесторов к вложениям в американскую валюту ослабляют и минимальные ставки ФРС, введенные, опять же, для поддержки экономики. Доходность вложений в долларовые активы падает.
Впрочем, утверждают в инвестбанке Goldman Sachs, настоящие испытания еще впереди. Речь о президентских выборах.