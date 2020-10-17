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Храп, бессонница, кошмары: о каких энергетических блоках говорят проблемы со сном

Храп, бессонница, кошмары: о каких энергетических блоках говорят проблемы со сном

Проблемы со сном не появляются без причины. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что расстройства сна указывают на другие, более важные неурядицы.


Блоки и барьеры в сознании есть почти у каждого человека. Ранее мы рассказывали о том, как от них избавиться. Помните о том, что это вам по силам. Нужно лишь понять, в чем конкретно заключается проблема.

Храп

Храп говорит о том, что человек чего-то очень боится. В его жизни есть острая необходимость в чем-то, но он опасается сделать первый шаг. Если вы вдруг начали храпеть, это значит, что пришло время взять свою жизнь под контроль. Нельзя больше доверять случайностям и пускать всё на самотек.

Храп может появляться, если человек боится брать ответственность за свое будущее и настоящее на себя. Такие люди ищут виноватых в своих проигрышах, постоянно упрекают окружающих в том, за что должны отвечать сами.

Бессонница


Данная проблема со сном появляется в основном у тех, кто перестал верить, что в скором будущем всё изменится к лучшему. Бессонницей зачастую страдают патологические пессимисты. Если вам очень сложно заснуть, значит, необходимо больше общаться с приятными людьми, избегать переживаний. Можно воспользоваться советами для повышения настроения.

Бессонница часто появляется у людей, у который нет цели в жизни и амбиций. У них отсутствует желание что-то делать. Работа не вызывает в них ничего, кроме негатива и отвращения. Эксперты сайта dailyhoro.ru в таком случае рекомендуют сменить обстановку, найти новых друзей, сменить работу и увлечения. Также в этом плане полезными будут физические упражнения и в целом физическая активность.

Кошмары и в целом дурные сны

Плохие сновидения говорят о том, что в окружении человека есть токсичные личности, которые ему кажутся друзьями. Жизнь человека, страдающего от кошмаров, заполняют люди-паразиты и «прилипалы».

Именно они ставят энергетические блоки, забирают здоровье и силы. Также они являются завистниками. Вполне возможно, что от них уже подцеплен дурной сглаз. В любом случае, при наличии такой проблемы стоит осторожно относиться к окружающим. Следует в первую очередь избавиться от тех, с кем отношения уже давно себя изжили. Возможно, это старый товарищ, который постоянно просит о помощи, или бывшая вторая половинка, которая завидует текущим отношениям человека.

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По материалам: dailyhoro.ru

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