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Индийский регулятор разрешил провести исследования вакцины "Спутник V"

Индийский регулятор разрешил провести исследования вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармкомпания Dr. Reddy`s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии, говорится в сообщении фонда.

"В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность", - отметили в РФПИ.

РФПИ и Dr. Reddy`s договорились о партнерстве для проведения клинических исследований "Спутник V" в Индии в сентябре. В рамках соглашений РФПИ также обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy`s после получения одобрения регулирующих органов Индии.


Кирилл Дмитриев.
# В мире
По материалам: ria.ru

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