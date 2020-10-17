Экспериментатор, экосексуал и примерный семьянин: в чем феномен Ивана Дорна

Вадим Карасев

Больше 10 лет назад широкой общественности стало известно имя украинского певца Ивана Дорна, который на музыкальной арене появился в составе группы "Пара Нормальных", но прославился именно как сольный исполнитель. В 2010-е годы без песен Дорна не обходилась ни одна вечеринка, он сам часто становился участником известных музыкальных фестивалей, а фраза "не надо стесняться" из песни "Стыцамэн" стала крылатой. В последнее время артист будто бы исчез с радаров, хотя на самом деле музыкой он заниматься не перестал. Сегодня, в 32-й день рождения популярного певца, вспоминаем его путь к успеху и рассказываем, в каких проектах он занят сейчас и чем планирует заниматься в будущем.

Биография и семья

Иван Дорн родился в Челябинске. Когда ему было два года, семья переехала в украинский город Славутич — там отцу будущего певца Александру Еремину, который был атомщиком по профессии, предложили работу.





Иван Дорн

Дорн — фамилия матери Ивана Лидии. Ее музыкант взял во втором классе, так как отец ушел из семьи ради другой женщины, и его общение с детьми (у Ивана также есть единокровный младший брат Паша) прервалось. Правда, спустя много лет Иван все же помирится с отцом и возобновит с ним отношения. Об этой встрече Александр Еремин рассказывает:

Ваня приехал ко мне домой, в Славутич. Мы долго разговаривали, все прошло на высшем уровне, я ждал этого двадцать с лишним лет. Я увидел внуков, у нас прекрасные отношения. Я счастлив!

— говорил он.





Отец Ивана Дорна Александр Еремин

После развода мать артиста вышла замуж во второй раз и в этом браке родила еще двух сыновей, которых назвали Иваном и Павлом. По отцу у Ивана есть сестра Александра.





Школьные годы

Любовь к музыке Иван стал проявлять еще в детстве. В возрасте шести лет он принял участие в городском концерте в рамках фестиваля "Золотая осень Славутича", а потом стал заниматься вокалом и пошел в музыкальную школу, где получил образование по классу фортепиано. Школьником он регулярно участвовал в музыкальных конкурсах, в которых становился победителем.

Свои силы он решил попробовать и на "Фабрике звезд 6", но в проект его не взяли — от ворот поворот певцу дал сам Константин Эрнст.





Мама будущего артиста всегда поддерживала его в стремлении заниматься музыкой и хотела, чтобы он связал свою жизнь со сценой. Ее Иван Дорн называет своим "первым продюсером" — он рассказывал, что мама поверила в него и водила его на кастинги и конкурсы.





Иван Дорн с мамой

Не меньше музыки увлекался он спортом и танцами. Причем добился в этом немалых успехов: он стал кандидатом в мастера спорта по бальным танцам и мастером парусного спорта, кроме того, у него есть второй разряд по плаванию и третий разряд по легкой атлетике.





Образование и начало музыкальной карьеры

После школы Иван поступил на кинематографический факультет Киевского национального театрального университета имени Ивана Карпенко-Карого (его он не окончил) и вскоре стал работать телеведущим музыкального канала М1. Спустя год после работы там решил заняться музыкальной карьерой. Увидев объявление о кастинге в поп-группу, он не стал упускать этот шанс и захотел попробовать свои силы.





Я в чем был, после пар, без фонограммы, мчу на кастинг. Захожу, представляюсь. Меня просят спеть украинскую песню. А мне ничего в голову не приходит, кроме гимна Украины. Потом говорят исполнить что-то на русском — я им гимн России пою,

— вспоминал он.

Там же он впервые познакомился с украинской певицей Анной Добрыдневой, с которой они и стали участниками группы "Пара Нормальных".





Анна Добрыднева и Иван Дорн

Их коллектив очень быстро стал популярным на Украине. Уже через год они представили дебютный альбом "Я придумаю happy end". В 2009 году "Пара Нормальных" приняли участие в конкурсе "Новая волна". И хотя победу на нем группа не одержала, после этого коллектив стал популярен и в России. Второй альбом, "Скандал во время рекламы", группа выпустила в 2010 году, после чего певец решил заняться сольной карьерой.

Ходило много слухов по поводу того, что я бросил группу "Пара Нормальных" и оставил Аню с нерешенными проблемами. Я покинул проект, потому что у меня закончился контракт. А с Аней у нас остались отличные отношения. Когда я пришел в группу, я сразу сказал, что в перспективе хочу сольно выступать. И что рассматриваю группу как определенную ступень. Но я делал по максимуму для того, чтоб все было круто,

— говорил Дорн.





Анна Добрыднева и Иван Дорн

Сольная карьера

Отправившись в свободное плавание, Дорн очень быстро доказал, что в одиночку он может добиться не меньшего успеха, нежели в составе группы. Его песни "Стыцамэн", "Бигуди", "Невоспитанный", "Мишка виновен" и многие другие стали настоящими хитами, притом что его музыка была абсолютно непривычной для российской поп-сцены: она стала новшеством, которое публике очень понравилось. Песни и музыку к ним музыкант пишет сам.

Я не просто музыкант: у меня есть посыл, история, нарратив, позиция, я стараюсь быть вне конъюнктуры. В первую очередь я — личность, а затем уже музыкант, именно это и приклеивает ко мне публику. Люди идут за мной сначала из интереса, а потом остаются из-за абсолютной эмпатии и идентичного взгляда на мир, принимают любые перемены,

— говорил он.





В 2012 году певец представил свой дебютный сольный альбом Co'n'dorn и попал на обложку журнала Billboard Russia, а вскоре записал саундтрек к шоу "Топ-модель по-русски". Через два года он представил второй студийный альбом — Random, а еще через три года — пластинку OTD.





Популярность Дорна стала зашкаливать — на его концерты приходили тысячи поклонников. Однако он порой вел себя так, как не позволяют себе даже звезды мирового уровня: на несколько часов опаздывал на выступления и даже не извинялся. Он вообще нередко отмечался эпатажным поведением на концертах: мог выйти в женской одежде или обуви, что нередко порождало слухи, что он якобы гей. Себя Дорн называет экосексуалом. Впрочем, это не про ориентацию, а про любовь к окружающей среде.





Во время своих выступлений он делал и политические заявления — выходил на сцену на концертах в России с украинским флагом. Но ни о каком разжигании речи не идет — певец ратует за единение двух братских народов и считает, что оттепель в отношении двух стран не за горами.





За последние несколько лет Иван Дорн заметно изменился, причем не только в музыке, но и внешне. Сначала певец отрастил бороду, потом волосы, обзавелся усами. Похоже, западная мода 70-х годов сейчас Дорну очень близка. Сам он свои перемены во внешности объясняет тем, что ему нравится идти наперекор обществу, а то, что не все принимают его трансформации, его даже заводит. В конце концов, он считает, что судить человека нужно не по внешности.





В музыке он сменил ориентир на явно западное направление. Его песня Collaba, которую сам Дорн называет "одой проституткам", не похожа на его предыдущие работы. В клипе сам певец появляется в образе трансвестита.









Иван Дорн в клипе Collaba

Меня это прикалывает. Мне кажется, что это смешно и я могу в этом смешно выглядеть. Мне нравится, когда это вызывает какой-то смех, улыбку. Поэтому я это делаю,

— объясняет свои "женские образы" Дорн.





Над своим последним альбомом он работал в США. Он не скрывает, что хотел бы обзавестись поклонниками и за рубежом и стать очень популярным. Первые шаги он для этого уже сделал: к примеру, познакомился с Джаредом Лето и вместе с его группой 30 Seconds to Mars выступил на концерте в Киеве.





Записав пластинку в Лос-Анджелесе, Дорн отправился в Уганду, где снял танцевальный клип Afrika, а также документальный фильм Power of Afrika.





В видео Иван снял детей из танцевального коллектива Masaka Kids Africa. Увидев, в каких условиях они живут, он призвал делать пожертвования в фонд Masaka Kids Africa.

Хочется помочь этим детям. Они очень любвеобильные, теплые,

— говорил он.

Свои постоянные эксперименты Дорн объясняет тем, что не может стоять на месте. При этом он не боится остаться без поклонников — меняется не только он, но и аудитория и ее вкусы, считает певец.









Другие проекты

Иван Дорн попробовал себя не только в музыке. На его счету несколько ролей в кино. Последняя его работа — фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", снятый по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". По словам режиссера, Дорн показал себя очень талантливым актером.

Прежде всего оказалось, что Ваня — замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме "Петровы в гриппе" он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино,

— сказал Серебренников.





Кирилл Серебренников и Иван Дорн

Вообще, то, что Дорн вновь согласился сняться в кино, удивительно. Он говорил, что от предыдущего опыта съемок у него остались неприятные впечатления, а прошлые роли называл ошибкой. Но Серебренникову отказать не смог.

Пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у него в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся, — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером,

— заявил певец.

Премьера картины запланирована на следующий год.





Иван Дорн в фильме "Петровы в гриппе"

Участвовал Дорн и в телепроектах: был членом жюри украинского шоу "X-Фактор" и наставником в шоу "Голос".

Личная жизнь

Со своей супругой Анастасией Новиковой Иван познакомился еще в школе — они были одноклассниками. Однако роман между ними начался уже после ее окончания. В 2013 году, когда Ивану было 25 лет, пара сыграла свадьбу. Брак они зарегистрировали в Славутиче, а отмечать торжество отправились в Одессу.





Иван Дорн с женой Анастасией

Через год у супругов родилась дочь Василиса, а еще через год — сын Иван. Личную жизнь музыкант не афиширует и не показывает родных в соцсетях.

Сам Иван признавался в одном из интервью, что он однолюб.

Если влюблюсь, то надолго,

— говорил он.





Так что, несмотря на большое количество поклонниц и повышенное женское внимание, его жене переживать не о чем.





Дорн хоть и крайне редко говорит о семье, иногда все же пускается в откровения. В интервью он признавался, что свободное время проводит с родными.

Да, все выходные я в основном провожу дома. Пытаюсь нянчить детей, копаюсь с ними в игрушках, вырезаем самолетики для аппликаций, смотрим мультики. Утром я люблю делать зарядку, и дети тоже присоединяются, мы выходим на веранду и занимаемся,

— говорил он в интервью InStyle.





Своих детей он, конечно, тоже с малых лет учит музыке. Говорит, что мама включает им Земфиру, а он сам знакомит их с музыкой разных народов мира.

Дорн говорит, что детей не балует, ведет себя с ними довольно строго и общается на равных, а "если надо", дает щелбан.

Дети все время ожидают, что я приеду из любого города и что-нибудь привезу. Открываю дверь, а они такие: "Ну че, папа, где подарки?". Я всегда говорю: "Так, подождите, ребята. Во-первых, я ваш главный подарок, давайте обнимемся. Во-вторых, подарки должны быть заслуженными. Каждый раз их дарить не надо — есть определенные поводы, и их нужно ждать. Пусть подарки будут долгожданными",

— признавался он в интервью Алене Долецкой для журнала Flacon.





Творческих планов на ближайшее будущее у Дорна громадье. В этом году он собирался дать несколько концертов в Европе, но коронавирус осуществить задуманное ему помешал. Тем не менее певец уже анонсировал выступления на следующий год в Прибалтике. И судя по его настрою, это станет только началом его покорения международной музыкальной арены!



