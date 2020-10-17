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Эрдоган: Крым оккупирован Россией, мы переживаем за крымских татар

Эрдоган: Крым оккупирован Россией, мы переживаем за крымских татар

Турция никогда не признавала и не признает Крым российской территорией, заверил президент Турции Реджеп Эрдоган своего украинского коллегу Владимира Зеленского на встрече в Стамбуле.

«Учитывая это, мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Мы продолжаем работу по реализации проектов строительства жилья для наших братьев- крымских татар», — заявил Эрдоган.

Жилье для уехавших из российского Крыма крымских татар, о котором говорит Эрдоган, турки, в частности, строят в регионах Украины. На балансе турецкой стороны — проект строительства в Киеве большой мечети, где будут молиться проживающие в столице Украины крымские татары. Эрдоган сказал, что в Анкаре переживают за будущее крымско-татарского народа.

Эрдоган заверил Зеленского, что Турция также готова выступить гарантом прекращения военных действий на Донбассе.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Мы готовы оказывать поддержку и помощь Украине, во имя сохранения стабильности в регионе. Таким именно образом будет осуществляться наша поддержка Украины во временной миссии ОБСЕ, какую уже две каденции подряд возглавляют турецкие дипломаты», — сказал президент Турции.

Находясь в Стамбуле, Зеленский встретился с Константинопольским (Вселенским) патриархом Варфоломеем. Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. Визит Варфоломея в данном случае будет носить характер архипастырского, а не поездки частного лица. Варфоломей — верховный предстоятель и фактический руководитель раскольничьей «Православной церкви Украины» («новая церковь»), на Украину он приедет общаться со своей паствой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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