Эрдоган: Крым оккупирован Россией, мы переживаем за крымских татар
Турция никогда не признавала и не признает Крым российской территорией, заверил президент Турции Реджеп Эрдоган своего украинского коллегу Владимира Зеленского на встрече в Стамбуле.
Жилье для уехавших из российского Крыма крымских татар, о котором говорит Эрдоган, турки, в частности, строят в регионах Украины. На балансе турецкой стороны — проект строительства в Киеве большой мечети, где будут молиться проживающие в столице Украины крымские татары. Эрдоган сказал, что в Анкаре переживают за будущее крымско-татарского народа.
Эрдоган заверил Зеленского, что Турция также готова выступить гарантом прекращения военных действий на Донбассе.
Находясь в Стамбуле, Зеленский встретился с Константинопольским (Вселенским) патриархом Варфоломеем. Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. Визит Варфоломея в данном случае будет носить характер архипастырского, а не поездки частного лица. Варфоломей — верховный предстоятель и фактический руководитель раскольничьей «Православной церкви Украины» («новая церковь»), на Украину он приедет общаться со своей паствой.