Кабмин выделил средства на пенсии и пособия уволенным с военной службы

Анастасия Иванова

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда денег для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Это позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной службы, а также проходившим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, наркоконтроле, в системе ФСИН, Нацгвардии, службе приставов.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», что в России с 1 октября повышаются пенсии военным пенсионерам, включая сотрудников всех силовых ведомств — ФСИН, МВД и т.д. По ее словам, эта индексация привязана к повышению должностных окладов в тех органах, где они раньше служили. С 1 октября в силовых структурах оклады повысят на 3 процента, то есть, размеры пенсий вырастут пропорционально.

Кроме того, кабмин одобрил выделение регионам средств на обеспечение региональных социальных доплат к пенсиям.

13 октября Правительство выделило из резервного фонда 941,4 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда России по выплате страховых пенсий и пособий.