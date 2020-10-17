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Кадыров прокомментировал ситуацию с убийством учителя во Франции

Кадыров прокомментировал ситуацию с убийством учителя во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции выходцем из Чечни и призвал не заострять внимание на национальность преступника.

В своем телеграм-канале Кадыров выразил соболезнования семье погибшего преподавателя. При этом глава Чечни осудил поведение французов, назвав его провокационным.

"Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям", — написал он.


Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение мусульман и нападение на редакцию.

# Россия
По материалам: ria.ru

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