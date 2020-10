Какими были последние дни Дмитрия Стужук?

View this post on Instagram

Нет, я не верю!!! Нашей Волшебной Лолитке, нашему маленькому миньону сегодня уже 2!!! 2 года, Карл!😱 Боже, как так время быстро пролетело, то? Вчера же только родила🙏🏻 Наша Лолка - самый активный член нашей семьи. Самая женственная девочка, которую я знаю. Наша миньонистая девочка-девочка! Заводная, активная, любознательная, очень обидчивая, нежная, очень красивая и очень волосатая🤪🤗💞💞💞 Наша первая доченька❤️❤️❤️ Наша средненькая❤️ Я и мечтать о такой не могла. Она получилась лучше, чем я мечтала❤️ Поздравляем сегодня нашу малышку💞 И принимаем Ваши поздравления Лайками и в комментариях😘😘😘😘