Какими были последние дни Дмитрия Стужук?

Алексей Вольцев

Вчера умер популярный украинский блогер Дмитрий Стужук, бывший муж фитнес-блогера Софии Стужук. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав семейное фото с подписью:

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало».

Мужчина умер из-за коронавируса. Во время отдыха в Турции, куда Дмитрий ездил по делам, он почувствовал недомогание. Сначала он это писал на последствия акклиматизации. Однако после возвращения домой состояние только ухудшилось. Дмитрий пошел сдавать анализы. Тест на коронавирус показал положительный результат, но он отказался лечиться в больнице Киева из-за того, что там царят ужасные условия.

После того, как блогер все-таки лег в больницу ему назначили лечение, но условия в учреждении были отвратительные.

«Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов —тоже! Меня никто об этом не предупреждал. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода»,

— делился Дмитрий с подписчиками.

Через несколько часов после публикации поста блогера забрали на скорой. Стужук перенес клиническую смерть и так и не пришел в себя.

София, которая уже не жила вместе с Дмитрием, вспоминает о бывшем муже только хорошее.

«Так больно. Благодарю тебя за прекрасные почти шесть лет вместе. Это был прекрасный, бесценный опыт. Я буду помнить только хорошее»,

— написала девушка в социальных сетях. Подпишись на нас в Яндекс Новости