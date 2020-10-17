Когда был основан первый в мире государственный Музей игрушки

Лидия Мартынова

Ровно 102 года назад, 17 октября 1918 года, в Москве был основан первый в мире государственный Музей игрушки. Его открыл Николай Дмитриевич Бартрам (1873-1931) — художник, искусствовед, коллекционер и музейный деятель.

Именно стараниями этого человека было создано уникальное собрание, ставшее в Москве 1920-х годов одним из самых популярных музейных центров. Свою личную коллекцию игрушек Бартрам начал собирать ещё в начале 1910-х годов. Увлекшись ими, он стал изучать историю производства игрушек в России и за рубежом. И в их поисках коллекционер объездил Курскую губернию, ведущие центры кустарных промыслов в Московской, Владимирской, Нижегородской губерниях, много времени проводил за границей, изучая игрушечную промышленность и музейные коллекции в разных странах.

В первую очередь Бартрама интересовали игрушки, изготовленные ремесленниками, а не фабричным способом. Поэтому в коллекцию входили игрушки из всевозможных материалов, самых замысловатых конструкций и для любого возраста. Изначально Музей начал формироваться в московской квартире самого коллекционера на Зубовском бульваре в доме №15, но экспонатов было так много, что решено было выделить отдельное помещение.

Старинный одноэтажный особняк на Смоленском бульваре в доме № 8 был открыт как Музей игрушки 17 октября 1918 года. Этот дом до Революции 1917 года принадлежал вдове крупнейшего химика-технолога, управляющего несколькими российскими текстильными мануфактурами, члена Государственного Совета Михаила Лосева, Евдокии Ивановне Лосевой, ставшей второй супругой Бартрама. И именно благодаря идее размещения здесь музея, особняк был сохранён за коллекционером.



Более 200 квадратных метров дома (из 250 метров общей площади) отводились под экспозицию, уже собранную коллекционером. Но музейные коллекции постоянно пополнялись, благодаря энергии его создателя. Кстати, официально основанный в 1918 году музей был открыт для посетителей только через три года, а в 1925-м переехал в новое помещение на Кропоткинской улице, в дом №12/2 (сегодня это здание занимает Литературный музей А. С. Пушкина). Здесь Музей игрушки расширил свои площади до 5 залов и 600 квадратных метров, занятых под экспозиции. В коллекцию музея вошли уже не только собранные Бартрамом экспонаты, но и собрания памятников детской культуры из Александровского дворца в Царском селе, Ливадийского дворца, Строгановского училища, национализированных частных коллекций и специализированных магазинов.

Столь богатая коллекция предметов детского быта позволила музею участвовать в 1920-х годах во многих всероссийских выставках, а при самом музее была организована мастерская, где проходили курсы художественной игрушки, ежегодно готовившие 300 мастеров-специалистов этого вида художественного творчества. Превосходная коллекция, интересные экспозиции, мастерская, новаторские приёмы работы с детьми — всё это принесло небывалую популярность музею, чью посещаемость в Москве превосходила лишь Третьяковская галерея. Кстати, сам Бартрам оставался во главе Музея игрушки до самой своей смерти в 1931 году, а затем музей был переведён из столицы в подмосковный Загорск (сегодня — Сергиев Посад).

С 1980 года Музей игрушки располагается в старинном особняке бывшего коммерческого училища, напротив Троице-Сергиевой лавры. Сегодня это Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Художественно-педагогический музей игрушки» — уникальное и одно из самых крупных в России собраний русской игрушки. В экспозиции представлено более 800 произведений 11-20 веков. Это археологическая коллекция, работы мастеров традиционных художественных промыслов, промышленная и самодельная игрушка.

Ежегодно музей посещает около 30 тысяч человек, в нём собраны 113 тысяч единиц хранения, из которых 110 тысяч предметов относятся к основному фонду, собранному на протяжении почти столетней музейной истории. Сегодня в Музее игрушки открыты экспозиции русской народной, новогодней и рождественской игрушки, игрушки стран Востока, русской и западноевропейской игрушки 19 — начала 20 века. Отдельно расположена экспозиция детского портрета, в коллекции которого находятся малоизвестные произведения русских и западноевропейских мастеров. Большое значение имеют игрушки и предметы быта детей последней российской императорской семьи.