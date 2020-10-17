Количество обращений по организации горячего питания для школьников младших классов уменьшилось

Лидия Мартынова

Обращения граждан, связанные с организацией бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, оперативно отрабатываются в регионах, поэтому количество звонков на федеральную горячую линию и заявлений на портале «Госуслуги» снизилось. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко на совещании с регионами.

Он отметил, что на портале «Госуслуги» зафиксировано 2172 обращения за неделю – вдвое меньше, чем на прошлой.

«Коллеги в регионах работают, и эти цифры ещё раз демонстрируют нам, что большинство вопросов можно оперативно решить на местах. Необходимо доводить до людей полную информацию, это снимает многие вопросы», – прокомментировал первый заместитель Министра.

Дмитрий Глушко информировал, что по итогам мониторинга количество обращений с оценкой «полностью удовлетворён организацией горячего питания» выросло и сегодня составляет 46%. Уменьшилось количество жалоб и по другим категориям.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев рассказал, что Общероссийский народный фронт продолжает изучать всю поступающую информацию и сообщает заявителям об итогах проверки.

В большинстве случаев все замечания оперативно исправляются на местах, но есть случаи, когда на обращения родителей реагируют не сразу.

«Такие сигналы в зоне нашего самого пристального внимания», – подчеркнул Валерий Алексеев.

Телефон федеральной горячей линии по вопросам горячего питания в школах: 8 (800) 200-91-85.