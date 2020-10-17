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Корабли Каспийской флотилии отработали уничтожение БПЛА с химоружием

Корабли Каспийской флотилии отработали уничтожение БПЛА с химоружием

16 октября корабли Каспийской флотилии (КФл) провели комплекс корабельных учений, в ходе которых штаб соединения провел проверку экипажей по организации противовоздушной и противоминной обороны в море.

В ходе мероприятий были проверены знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей в ордере в составе корабельных ударных групп (КУГ).

Кроме того, экипажи кораблей КУГ провели тренировку по связи, в ходе которой по вводной различными способами налаживались каналы связи между кораблями в море, а также с береговым центром управления КФл, узлами связи пунктов постоянного базирования кораблей, а также с расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух».

Тренировка по связи проводилась в различных районах Каспийского моря с целью отладки качества связи и повышения уровня прохождения сигналов.

Также на кораблях проведены учения по организации борьбы за живучесть на переходе морем, по прохождению кораблями узкостей, тренировки вахтенных сигнальщиков по использованию светотехнических средств связи, занятия с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

На судах обеспечения, следующих в морской полигон, проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп (КТГ), выполняющих задачи в море.

В ходе учений экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг», действуя в составе КТГ, выполнили упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям.

В рамках данных стрельб в том числе было отработано уничтожение беспилотника условного противника с химическим оружием. Согласно плану аппарат следовал по курсу движения кораблей, и был успешно уничтожен расчётами ПВО.

Согласно вводной Минобороны, после этого учебная угроза поражения экипажей химическим отравляющим веществом не была исключена.

В связи с этим экипажи, используя средства радиационной, химической и биологической защиты, провели дезактивацию поражённых участков.

С целью предотвращения воздействия поражающих факторов на личный состав была проведена герметизация всех боевых постов и командных пунктов кораблей.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в ходе совместных учений в Каспийском море объединенная корабельная группа России и Ирана разбила условного противника.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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