Критики разгромили "Ребекку" с участием Лили Джеймс

Анастасия Иванова

. Новый фильм "Ребекка" на Netflix с участием Лили Джеймс разочаровал критиков. Премьера запланирована на 21 октября.

В основе проекта одноименный готический роман английской писательницы Дафны дю Морье, вышедший в 1938 году.

Молодая девушка (Лили Джеймс) знакомится с британским аристократом Максимилианом де Винтером (Арми Хаммер), выходит за него замуж и переезжает в его родовое поместье. Однако там ее ждет презрительное отношение со стороны экономки его покойной жены (Ребекки де Винтер), которой не стало год назад, Слуги по-прежнему выполняют ее указания, все вещи и ритуалы в доме о ней напоминают, и главная героиня начинает чувствовать себя неловко.

подчеркнул, что Арми Хаммеру далеко до Лоренса Оливье, игравшего роль Максимилиана де Винтера в фильме 1940 года.

Джастин Чанг из Los Angeles Times написал, что актеры "забыли вложить в фильм душу", а Майкл Филлипс из Chicago Tribune назвал ремейк "красивым", но "пустым и неэмоциональным".