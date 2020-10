Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома

Лидия Мартынова

. Лана Дель Рэй выпустила первый сингл "Let me love you like a woman” со своего предстоящего альбома "Chemtrails over the country club".

Певица поет под гитару: "Дай мне полюбить тебя как женщине, обнять тебя как ребенка, светить подобно алмазу и быть именно такой, какой я должна быть".

перенесла его релиз на 7 января.

Предыдущая пластинка певицы "Norman Fucking Rockwell" появилась в 2019 году.