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«Лицемерная любовь Воли к Утяшевой», — Лена Миро рассказала правду об измене Павла

«Лицемерная любовь Воли к Утяшевой», — Лена Миро рассказала правду об измене Павла

Известный автор и блогер LiveJournal Лена Миро решила высказаться о ситуации, в которую попал Павел Воля и прояснить некоторые моменты. Авторитетная писательница призналась, что абсолютно не верит в чувства резидента «Comedy Club» к его жене, обосновывая это тем, что он проводит время в компании «каких-то девок».


«Спросите меня — верю ли в неземную любовь Павла к Утяшевой? Отвечу честно — чем больше публичных признаний, тем меньше искренности»,

— высказала Миро свое мнение.

По догадкам Лены, любви в паре уже не осталось из-за длительности брака, Паша живет с Ляйсан, по-видимому, по привычке, что доказывают его тусовки «без жены, без детей».

«Возможно, Воля — как Тарзан-Глушко. Как там сказала Королёва? Слишком наивный, воспитанный, не может не напоить чаем, когда девки к нему пришли? Конечно, доказательств измены Павла нет. Но и того, что видно на фото, достаточно, чтобы понять, как лицемерна вся эта напускная любовь с признаниями Воли в любви к Утяшевой»,

— смело пишет она.

Возможно, у успешной и красивой пары действительно были или есть какие-либо проблемы в отношениях, однако, близкий друг семьи Гарик Мартиросян опроверг подозрения публики в «Вечерней Москве» и заявил, что у Паши и Ляйсан все хорошо. Интересно, если у них действительно не было разлада, зачем Воля проводит вечер в компании сомнительных дам?

[media=https://www.instagram.com/p/CC4LI_SoMoN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv

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