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Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео "атаки" неуправляемой бетономешалки

Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео "атаки" неуправляемой бетономешалки

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Появилось новое видео с места ДТП на улице Лукьяновской в Шевченковском районе Киева 16 октября, которое устроила бетономешалка.


Напомним, по предварительным данным, у тяжелого грузовика отказали тормоза, и потерявшее управление авто протаранило несколько припаркованных и движущихся по улице легковых автомобилей.

По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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