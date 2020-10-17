Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео "атаки" неуправляемой бетономешалки

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Появилось новое видео с места ДТП на улице Лукьяновской в Шевченковском районе Киева 16 октября, которое устроила бетономешалка.

Напомним, по предварительным данным, у тяжелого грузовика отказали тормоза, и потерявшее управление авто протаранило несколько припаркованных и движущихся по улице легковых автомобилей.

По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал.