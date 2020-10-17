Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет после сложения с себя королевских полномочий

Вадим Карасев

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри опубликовали новые официальные фотографии. Черно-белые кадры сделаны калифорнийским мастером Мэттом Сэйлзом для журнала Time. Съемка проходила в доме Меган и Гарри в Монтесито (штат Калифорния) и была приурочена к будущему выступлению пары на виртуальном саммите TIME100 под названием "Проектирование лучшего мира".





Для фотосессии Меган выбрала приталенный пиджак, простую белую футболку и брюки. Тем временем принц Гарри предпоче костюм и рубашку. На портрете пара выглядит расслабленной и непринужденной.

Источник сообщил американскому Bazaar, что пара лично участвовала в выборе тем для саммита и приглашенных спикеров. Ожидается, что Меган и Гарри выступят со вступительной речью, а также будут участвовать в обсуждениях с участием высокопоставленных экспертов, адвокатов, создателей онлайн-контента и журналистов.





Герцог и герцогиня Сассекские являются одними из самых влиятельных людей в мире. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними, чтобы привлечь внимание к важным темам и найти реальные решения некоторых из самых насущных проблем нашего времени,

— сказал Дэн Максаи, исполнительный редактор Time и редакторский директор TIME100.





Первым новостью поделился блогер Encore85.