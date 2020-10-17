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На кандидата в мэры Славянска напали с ножом во время встречи с избирателями

На кандидата в мэры Славянска напали с ножом во время встречи с избирателями

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 16 октября, было совершено покушение на убийство кандидата на пост городского головы Славянска от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павла Придворова. По информации пресс-службы политсилы, все произошло около 18:00, когда Придворов общался с жителями близлежащих домов.

Из подъезда выскочил неизвестный с ножом и пытался нанести им удар кандидату сзади, однако жители Славянска вовремя сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции.

Полиция начала уголовное производство по статьям 15, 115 Уголовного кодекса «Покушение на убийство».

Напомним, в конце лета было совершено нападение на активистов молодежного крыла оппозиционной партии на трассе Киев-Харьков.

Читайте также интервью Ольги Айвазовской «ФАКТАМ» «Не могу утверждать, что после местных выборов все пойдет по более оптимистическому сценарию».

Фото atr.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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